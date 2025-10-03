Путин назвал "Сириус" настоящим городом будущего

Сегодня "Сириус" - не просто образовательный центр, а настоящий город будущего, у которого нет аналогов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в новом концертном центре "Сириус".

"Образовательный центр, созданный на базе олимпийских объектов, до сих пор не имеет аналогов в мире", - заявил президент. "Ключ к успеху "Сириуса" - в его духе, в уникальном содержании учебного процесса, в основе которого учеба, знания, спорт, искусство, подлинное равное партнерство учеников и учителей и наставников, воспитание гармонично развитой личности, свободного и ответственного человека и гражданина", - сказал он.

Выступая перед началом торжественного концерта, Путин подчеркнул, что в 2015 году нельзя было даже представить, каким "ярким, многообразным, новаторским будет "Сириус". А сейчас "это не просто образовательный центр, а настоящий город будущего", констатировал он. И статус федеральной территории дает ему особые права и полномочия.

Новый концертный зал "Сириус" Путин назвал подлинным шедевром.