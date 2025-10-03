Работающий с Соловьевым телеведущий раскрыл его позывной

Российский политолог, ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов раскрыл позывной журналиста Владимира Соловьева. Об этом он рассказал в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

По словам ведущего, Соловьев носит позывной «Гуру». Он также назвал журналиста своим учителем.

«Это мой гуру. Во многом. Больше того, у него есть потрясающая черта — у него все осознанно. Вот если ты слушаешь его интервью про его личную жизнь, то там нет каких-то расхожих фраз. Он все осознал, все пережил и может об этом глубоко рассказать. Коротко и глубоко», — объяснил Карнаухов, работающий в «Соловьев Live».

Политолог также добавил, что к Соловьеву можно прийти и посоветоваться «по многим вопросам».

Ранее Карнаухов раскрыл личную деталь о журналисте. Ведущий назвал Соловьева хорошим другом и добавил, что тот умеет отстаивать интересы своих сотрудников.