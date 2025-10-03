Россиянки принялись скупать кокошники после одобрения Путина

Lenta.ru

Россиянки принялись скупать кокошники после выступления Владимира Путина на Валдае. Об этом сообщает «SHOT Проверка».

© РИА Новости

Выяснилось, что после одобрения президента тренда на русские народные наряды количество заказов кокошников резко возросло. Так, у одного продавца маркетплейса за вечер прибавилось 60 заявок на упомянутый аксессуар. В топе — красные кокошники-ободки на современный лад.

Ранее Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что его радуют девушки в кокошниках.