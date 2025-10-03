Россиянки принялись скупать кокошники после одобрения Путина

Россиянки принялись скупать кокошники после выступления Владимира Путина на Валдае. Об этом сообщает «SHOT Проверка».

Выяснилось, что после одобрения президента тренда на русские народные наряды количество заказов кокошников резко возросло. Так, у одного продавца маркетплейса за вечер прибавилось 60 заявок на упомянутый аксессуар. В топе — красные кокошники-ободки на современный лад.

Ранее Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что его радуют девушки в кокошниках.