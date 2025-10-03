Священник Портнов заявил, что мат соединяет человека с бесами

Согласно опросу ВЦИОМ, треть жителей России используют ненормативную лексику каждый день.

© Вечерняя Москва

Священник РПЦ Максим Портнов указал, что с точки зрения православной веры нецензурная брань является проявлением греха, поскольку нарушает духовную чистоту и унижает достоинство человека.

— Мат — это кощунство, богохульство, надругательство над святынями. Мат — это антимолитва. Если молитва соединяет человека с Богом, то мат соединяет человека с бесами с дьяволом, опускает до совершенно низменных, пошлых, мерзких вещей. Через сквернословие человек растворяет, теряет свою душу, — отметил священнослужитель.

Ранее в истории России существовали строгие меры наказания за публичное использование нецензурной брани, вплоть до штрафов и уголовной ответственности.

Сегодня законом предусмотрены штрафы от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток за нарушение общественного порядка посредством сквернословия, сообщает Aif.ru.

Ранее в Госдуме предложили блокировать контент с нецензурной бранью в соцсетях и на цифровых платформах. Автор инициативы, депутат Андрей Свинцов, считает, что мат противоречит традиционным ценностям России. Эксперты сомневаются в эффективности таких запретов.

Ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина в ответ на инициативу напомнила, что мат всегда был важной частью русского языка.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что нецензурная лексика является неотделимой составляющей русского языка, полностью избавиться от нее невозможно.