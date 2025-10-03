Режиссер Никита Михалков напомнил, что в свое время власти допустили предательство, за которое Россия расплачивается до сих пор. Как сообщает «Царьград», теперь историческую ошибку приходится исправлять нынешней Москве.

В конце сентября Михалков в программе «Бесогон» напомнил о знаменательной для Литвы дате — 23 сентября там отмечают Национальный день памяти жертв Холокоста. Однако праздник носит специфический характер.

«Но только нет большего лицемерия, чем этот день: евреев в Литве было убито больше, чем в Германии. Об этом, в частности, свидетельствуют воспоминания о литовском коллаборационисте Йонасе Норейке его соратников», — сказал режиссер.

История извращена литовскими властями и используются для разжигания русофобии. Преступления европейских нацистов и собственных предков там игнорируют, но не забывают во всем обвинять русских. Михалков отметил, что в Музее жертв геноцида, который в 2018 году переименовали в Музей оккупации и борьбы, нельзя услышать про убийства евреев в Германии, но можно много узнать про КГБ, ГУЛАГ и депортацию литовцев в Сибирь.

Михалков подчеркивает, что эта проблема актуальна не только для Прибалтики, но и для других стран. Режиссер заметил, что во многом корни нынешней драмы украинского народа, оказавшегося под властью националистов-русофобов, таятся в послевоенной политике руководства Советского Союза — а именно в документе об амнистии людей, сотрудничавших с нацистами.

«Учитывая прекращение состояния войны между Советским Союзом и Германией и руководствуясь принципом гуманности, <…> посчитать возможным применить амнистию в отношении тех советских граждан, которые в период Великой Отечественной войны по малодушию или несознательности оказались вовлечёнными в сотрудничество с оккупантами», — цитировал его Михалков.

Подлинные исторические документы позволяют понять, что тогда на территории Советского Союза сохранились, а после проросли семена нацизма. Кроме того, их намеренно сеяли по инициативе высшего партийного руководства.

Удивительная «беспечность» была допущена Москвой в 1955 году, считает Михалков, ведь диверсии и нападения продолжались до середины 1950-х годов. От действий украинских националистов за десять лет после окончания Великой Отечественной войны погибли 25 тысяч военнослужащих, сотрудников органов безопасности, милиции и пограничников, 32 тысячи человек из числа партактива.

Никита Михалков заявил, что против россиян ведется информационная сетевая война

Однако, как отмечает Михалков, случайностей не бывает. По его мнению, разгадка в подписи, которая стоит под указом — она принадлежит Никите Хрущеву. Режиссер полагает, что реабилитация ему потребовалась не только для «гуманности», но и для дискредитации бывшего руководства страны. В результате разменная монета в битве за лидерство в партийной верхушке обернулась исторической ошибкой, которую теперь приходится исправлять России.