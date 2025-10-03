Stepik провел ежегодную конференцию Stepicon 2025 офлайн впервые за 6 лет

19–20 сентября 2025 года на базе Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ в Москве состоялась конференция Stepicon 2025 — крупнейшее мероприятие платформы Stepik для авторов онлайн-курсов, партнёров и представителей EdTech-сообщества.

Впервые за 6 лет конференция прошла в очном формате и собрала более 100 участников.

Ключевые темы Stepicon 2025:

преподавание и развитие онлайн-образования в эпоху ИИ;

кейсы превращения небольших курсов в полноценные образовательные продукты;

монетизация экспертизы и упаковка авторских курсов;

востребованные навыки будущего и роль преподавателей в их формировании.

Программа включала доклады ведущих экспертов, воркшопы, живые дискуссии и нетворкинг. По словам организаторов, Stepicon стал «образовательным фестивалем, где авторы и студенты обсуждают, как сделать обучение более доступным, понятным и эффективным».

Материалы конференции:

Конференция Stepicon проводится Stepik ежегодно с 2013 года и традиционно становится площадкой для обсуждения будущего онлайн-образования, обмена опытом между авторами и создания новых партнёрских проектов.