Stepik провел ежегодную конференцию Stepicon 2025 офлайн впервые за 6 лет

Stepik провёл ежегодную конференцию Stepicon 2025 офлайн впервые за 6 лет
19–20 сентября 2025 года на базе Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ в Москве состоялась конференция Stepicon 2025 — крупнейшее мероприятие платформы Stepik для авторов онлайн-курсов, партнёров и представителей EdTech-сообщества.
Впервые за 6 лет конференция прошла в очном формате и собрала более 100 участников.
Ключевые темы Stepicon 2025:
- преподавание и развитие онлайн-образования в эпоху ИИ;
- кейсы превращения небольших курсов в полноценные образовательные продукты;
- монетизация экспертизы и упаковка авторских курсов;
- востребованные навыки будущего и роль преподавателей в их формировании.
Программа включала доклады ведущих экспертов, воркшопы, живые дискуссии и нетворкинг. По словам организаторов, Stepicon стал «образовательным фестивалем, где авторы и студенты обсуждают, как сделать обучение более доступным, понятным и эффективным».
Материалы конференции:
- Фотоальбом: смотреть на VK
- Записи докладов и дискуссий: YouTube, VK Видео
Конференция Stepicon проводится Stepik ежегодно с 2013 года и традиционно становится площадкой для обсуждения будущего онлайн-образования, обмена опытом между авторами и создания новых партнёрских проектов.