Стало известно решение Евросоюза по ограничению на выдачу шенгенских виз россиянам

Европейский союз (ЕС) в рамках очередного, 19-го пакета санкций в отношении России не планирует вводить ограничения на выдачу шенгенских виз ее гражданам. Однако в объединении рассматривают возможность ограничить передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщило РИА Новости.

— Тем не менее он уточнил, что опция полного запрета на выдачу виз сейчас не обсуждается, — говорится в материале.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций заявила, что ЕС уже к 2027 году «навсегда» откажется от поставок энергоносителей из России.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал навсегда запретить европейским государствам приобретать российские энергоресурсы, чтобы в объединение не попало «ни одной молекулы российских углеводородов».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя эти слова, задалась вопросом, будут ли европейские политики отстреливать на границе перелетных птиц.