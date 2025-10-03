Должны миллиарды, но купаются в деньгах: семья бандита Цапка шикует на свободе

ДТП, которое устроила дочь главаря кущевской банды Анастасия Цапок, показало, что она сама и ее семья живет в роскоши. Получили ли компенсации пострадавшие от действий банды и могут ли они на что-то претендовать, разбиралось издание Life.ru.

Ранее стало известно, что дочь главы кущевской ОПГ Сергея Цапка протаранила частный дом на своем Mercedes-Benz. При этом стоимость автомобиля оценивается в 20 миллионов рублей. А сама 25-летняя Анастасия Оделин Феррер (девушка взяла девичью фамилию матери), по данным СМИ, много путешествует и отдыхает в Дубае и на Канарских островах.

Отец девушки Сергей Цапок возглавлял действовавшую в 1990-х и 2000-х годах в краснодарской станице Кущевская преступную группировку. В 2010 году Цапок с подельниками с особой жестокостью убили 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова, в том числе четверых детей. В ноябре 2013 года по решению суда он был приговорен к пожизненному сроку, а летом 2014-го умер в СИЗО.

При этом помимо убийств, грабежей и изнасилований, у местных фермеров бандиты массово отбирали имущество. По разным оценкам, за годы беспредела в Краснодарском крае банда Цапка могла присвоить от 45 до 100 тыс. гектаров земли.

«Еще во время процесса по делу о банде Цапка в 2013 году ходили разговоры о сумме компенсаций в 6,4 млрд рублей. Из них 2 миллиарда потребовали родственники жертв расправы. Изначально суд взыскал с членов банды Цапков 4,2 млн рублей. Позже был удовлетворен еще один иск — на 150 млн рублей. Деньги должны были быть списаны из наследства Сергея Цапка», — говорится в статье.

На наследство претендовали гражданская жена Цапка Анжела Мария и его мать Надежда. В итоге со счетов Надежды Цапок были списаны и перечислены потерпевшим 120 млн рублей. А оставшиеся 30 млн должна была перечислить Анжела Мария. Таким образом, сумма компенсаций оказалась в 40 раз меньше ожидаемой, отмечает издание.

Где миллионы Цапка?

Несмотря на то, что за годы своей деятельности банда Сергея Цапка имела самое непосредственное отношение к ряду местных сельхозпредприятий, выяснилось, что сам главарь официально ничем не владеет.

Компания «Юг Агротехника» была записана на Анжелу Марию Оделин Феррер, с которой он официально не состоял в браке, называя при этом ее своей женой. «Юг Агротехника» до сих пор приносит более полумиллиарда рублей прибыли, однако после вынесения приговора «цапковцам» несколько раз перепродавалась.

Базой для роста криминальной империи Цапков стала фирма «Артекс-агро», возникшая на месте обанкроченного совхоза «Степнянский» и поглощавшая хозяйства местных фермеров. Официально компания принадлежала Надежде Цапок. После начала судебного преследования членов банды и самой матери Сергея Цапка, фирма быстро нашла нового хозяина, а после была ликвидирована через банкротство.

«Агрокомплекс Кущевский» также формально Цапку никогда не принадлежал, им владела семья правой руки главаря банды Федора Стрельцова, который сначала уехал в Израиль, а оттуда в Киев, где до сих пор скрывается. Половина компании, которая за 2024 год заработала 524 млн рублей, все еще принадлежит его жене Светлане, отмечает издание.

Пенсионеры, в чей дом врезалась дочь Цапка, третий день живут без стены и света

Крабы в тюрьме и роскошная жизнь на свободе

В 2018 году в СМИ были опубликованы фотографии, на которых еще один член банды, Вячеслав Цеповяз, осужденный на 20 лет, сидит в тюрьме за столом с крабами, икрой и шашлыком. Позднее информация о роскошной жизни преступника была опровергнута.

Однако дети Цеповяза, взявшие после судебного процесса фамилию матери, ни в чем себе не отказывают.

«Дочь Оксана открыла собственный фитнес-центр, у матери — свои химчистка и ресторан, сын Дмитрий раньше занимался автомобильным транспортом, но сейчас официально бизнесом не занимается. Все семейство отдыхает на люксовых курортах, владеет элитной недвижимостью», — говорится в статье.

Всего на счету банды Цапка 19 убийств, изнасилования, разбои, грабежи, незаконное хранение оружия, торговля наркотиками, угоны, вымогательства, побои. Однако перспективы получения компенсаций пострадавшими «туманны», так как суд не рассматривал отъем имущества, например, в результате мошенничества, пояснил адвокат Владимир Постанюк.