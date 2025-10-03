Бояков заявил о планах создания серьезного репертуара в Театре на Малой Ордынке

Театр на Малой Ордынке уже много лет имеет свое лицо, зрителя, репертуарную линию,. Об этом в пятницу, 3 октября, заявил новый художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

© Вечерняя Москва

Он отметил, что облик театра не определяется только отдельными удачными постановками или количеством известных артистов. По его словам, и громкие премьеры, и звезды необходимы, и они непременно будут в репертуаре.

Однако, подчеркнул Бояков, театр — это прежде всего целостность, где детские спектакли сочетаются со взрослыми, классика — с новаторством, музыка — с драмой, а также присутствуют поэтическое и пластическое начало, соединяющее традицию с современным художественным языком.

— За последние три года, с приходом Евгения Герасимова, он получил импульс к развитию, возникла новая творческая энергия. И я постараюсь действовать в этом русле, не нарушая того, что строилось, но и не забывая того, что театр — это всегда поиск, непрерывное движение и развитие. Речь идет о создании полноценного, серьезного репертуара, который в случае любого репертуарного театра является главным результатом, — отметил Бояков в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин отметил, что Бояков имеет свыше тридцати лет опыта в театральной сфере. За свою карьеру режиссер руководил различными проектами, создавал постановки на исторические и классические сюжеты, а также активно обращался к произведениям современных драматургов.