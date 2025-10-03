Аэропорт в Оренбурге около четырех часов не принимал и не отправлял самолеты

Аэропорт в Оренбурге возобновил прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Пост был опубликован в 13:07 мск.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в заявлении.

Аэропорт в Оренбурге приостановил работу утром 3 октября. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты около четырех часов.

Днем на территории Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Губернатор региона Евгений Солнцев рассказал, что украинские военные пытались с помощью дронов нанести удар по одному из местных промышленных объектов. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Известно, что в результате атаки никто не пострадал. Технологические процессы на предприятии нарушены не были.

Комментируя ситуацию, мэр города Орска Артем Воробьев сообщил, что в населенном пункте работают силы министерства обороны РФ. Он призвал местных жителей пока не выходить на улицу и не подходить к окнам.