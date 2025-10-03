Вильфанд: около 50% территории России уже покрыто снегом

Половина территории России на текущий момент уже находится под снежным покровом, а в Якутии отмечаются сильные морозы.

Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На Дальнем Востоке уже есть снежный покров. Даже на юге он устанавливается, в северных регионах Сибирского федерального округа. Если оценить, то около 50% территории страны покрыто снегом", - сказал он.

Метеоролог пояснил, что также одним из характерных признаков зимы является то, что в Якутии ночная температура воздуха опускается до минус 19-21 градуса, что означает настоящие морозы.