Вчера, во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин похвалил россиянок, которые носят кокошник.

«Девушки молодые приходят в бары в кокошниках. И это не шутки. Это эффект обратно ожидаемого того, что хочет сделать Запад. То есть у нашей молодежи есть защита от попытки Запада нанести нам такой вот удар», — цитирует президента России информационное агентство Ura.ru.

Как отмечают эксперты, в последние годы в стране действительно усилился интерес к национальной культуре. Российские бренды даже начали выпускать одежду с древнерусскими мотивами.

Кокошник — старинный головной убор, символ русского национального костюма. В допетровскую эпоху его носили все слои населения. После реформ Петра I, который фактически запретил кокошник среди боярынь, головной убор стали носить лишь крестьянки, мещанки и купчихи. Моду на национальный предмет одежды вернула Екатерина II, которая с удовольствием позировала в нем для портретов и поощряла придворных появляться в кокошниках на маскарадах.

Впоследствии кокошник носили не только крестьянки, но и дамы из высших сословий

