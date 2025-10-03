Мода на кокошник: фотографии девушек в национальном головном уборе

Александр Котлеткин
Slide 1 of 25
Актрисы Екатерина Молоховская (в центре) и Ксения Суркова (справа) на VIII фестивале нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде
1/20
Актрисы Екатерина Молоховская (в центре) и Ксения Суркова (справа) на VIII фестивале нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дефиле молодых дизайнеров в парке Музеон
2/20
Дефиле молодых дизайнеров в парке Музеон 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Участница масленичных гуляний в арт-парке "Никола-Ленивец"
3/20
Участница масленичных гуляний в арт-парке "Никола-Ленивец" 
© Вероника Зорина/ТАСС
Участница форума на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум"
4/20
Участница форума на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" 
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Участники народных гуляний на праздновании Бакшевской Масляницы в Подмосковье
5/20
Участники народных гуляний на праздновании Бакшевской Масляницы в Подмосковье 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
ПМЭФ-2025. Работа форума
6/20
ПМЭФ-2025. Работа форума 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Участница празднования Яблочного Спаса в селе Красновидово в Татарстане
7/20
Участница празднования Яблочного Спаса в селе Красновидово в Татарстане 
© Максим Богодвид/РИА Новости
Участница костюмированной сап-регаты, проходящей в рамках фестиваля "Москва - на волне. Рыбная неделя" на Водоотводном канале в Москве
8/20
Участница костюмированной сап-регаты, проходящей в рамках фестиваля "Москва - на волне. Рыбная неделя" на Водоотводном канале в Москве 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Участница Московского весеннего велофестиваля на Зубовской площади в Москве
9/20
Участница Московского весеннего велофестиваля на Зубовской площади в Москве 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Участники круглого стола "Слово года 2025. Топ-40 слов. Открытая встреча рабочей группы" на Московской международной книжной ярмарке
10/20
Участники круглого стола "Слово года 2025. Топ-40 слов. Открытая встреча рабочей группы" на Московской международной книжной ярмарке 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Женщина в платье в народном стиле на Красной площади
11/20
Женщина в платье в народном стиле на Красной площади 
© Илья Питалев/РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Ксения Горячева на заседании Государственной Думы РФ
12/20
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Ксения Горячева на заседании Государственной Думы РФ 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Модель во время показа одежды бренда Beautiful Criminals дизайнера Ирины Матюшенко при участии бренда VOYLOK на фэшн-шоу "СтильНО по-русски" на территории ВДНХ
13/20
Модель во время показа одежды бренда Beautiful Criminals дизайнера Ирины Матюшенко при участии бренда VOYLOK на фэшн-шоу "СтильНО по-русски" на территории ВДНХ 
© Евгений Биятов/РИА Новости
Участница XIV Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле" в Парке Победы на Поклонной горе в Москве
14/20
Участница XIV Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле" в Парке Победы на Поклонной горе в Москве 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Участница во время мотопарада Дедов Морозов на площади Зимнего театра
15/20
Участница во время мотопарада Дедов Морозов на площади Зимнего театра 
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Девушка на Никольской улице
16/20
Девушка на Никольской улице 
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Модель на подиуме во время демонстрации одежды и аксессуаров бренда Leonidi в рамках модного показа "Моя весна" в Ворошиловском торговом центре
17/20
Модель на подиуме во время демонстрации одежды и аксессуаров бренда Leonidi в рамках модного показа "Моя весна" в Ворошиловском торговом центре 
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
Женщина в день празднования 1000-летия города
18/20
Женщина в день празднования 1000-летия города 
© Владимир Смирнов/ТАСС
Участницы XIV межрегионального творческого фестиваля "Русское поле", посвященного 80-летию Победы и Году защитника Отечества, в Парке Победы на Поклонной горе
19/20
Участницы XIV межрегионального творческого фестиваля "Русское поле", посвященного 80-летию Победы и Году защитника Отечества, в Парке Победы на Поклонной горе 
© Сергей Карпухин/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Девушка во время празднования Дня России
20/20
Девушка во время празднования Дня России 
© Юрий Смитюк/ТАСС

Вчера, во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин похвалил россиянок, которые носят кокошник.

«Девушки молодые приходят в бары в кокошниках. И это не шутки. Это эффект обратно ожидаемого того, что хочет сделать Запад. То есть у нашей молодежи есть защита от попытки Запада нанести нам такой вот удар», — цитирует президента России информационное агентство Ura.ru.

Как отмечают эксперты, в последние годы в стране действительно усилился интерес к национальной культуре. Российские бренды даже начали выпускать одежду с древнерусскими мотивами.

Кокошник — старинный головной убор, символ русского национального костюма. В допетровскую эпоху его носили все слои населения. После реформ Петра I, который фактически запретил кокошник среди боярынь, головной убор стали носить лишь крестьянки, мещанки и купчихи. Моду на национальный предмет одежды вернула Екатерина II, которая с удовольствием позировала в нем для портретов и поощряла придворных появляться в кокошниках на маскарадах.

Впоследствии кокошник носили не только крестьянки, но и дамы из высших сословий

Смотрим на современных девушек в национальном головном уборе — в галерее «Рамблера».