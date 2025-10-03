В Сочи подтвердили, что песня Oxxxymiron* использовалась в школьной олимпиаде

В мэрии Сочи подтвердили, что на школьном этапе олимпиады по русскому языку использовалась строчка из текста рэпера Oxxxymiron*. Об этом сообщили после сообщений в соцсетях, где отмечалось, что имя исполнителя в заданиях указано не было.

В администрации города провели проверку и пояснили, что подобные задания применялись и ранее. Они уже проходили многоуровневую экспертизу в других регионах России, поэтому их использование не нарушает правил.

Чиновники уточнили, что для анализа была приведена только одна строка текста, которая рассматривалась исключительно как объект лингвистического разбора. Главная цель задания, подчеркнули в мэрии, заключалась в изучении русского языка.

При этом власти Сочи отметили, что задание признано легитимным. В то же время профильные структуры получили указание на будущее внимательнее проверять подобные материалы, чтобы исключить возникновение спорных ситуаций, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что рэпер Oxxxymiron*, которого признали иноагентом, объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса. Соответствующая информация была размещена в базе МВД.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.