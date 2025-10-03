Стало известно, кто стал учителем 2025 года в России

Учителем года России 2025 стал Дмитрий Баланчуков из Белгородской области, преподающий китайский и английский языки.

— Победитель всероссийского конкурса «Учитель года России 2025 года» — учитель китайского и английских языков Дмитрий Баланчуков, город Белгород, — цитирует главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова РИА Новости.

Москва отметит День учителя праздничной программой, сообщили в мэрии города. В обновленных зданиях и новых корпусах педагогов будут встречать красными ковровыми дорожками, а дети с родителями подарят цветы, воздушные шары и плакаты. В праздничных мероприятиях примут участие все округа столицы.

Руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин рассказал, что в Москве начался новый культурный сезон и учебный год в творческих учебных заведениях. По его словам, это период, когда многие труппы возвращаются на сцены после активных выступлений на уличных летних площадках столицы.

Учебный год уже начался, и с 1 сентября 2025 года в российской системе среднего образования ввели много важных изменений. Что поменялось в школах в этом году — в материале «Вечерней Москвы».