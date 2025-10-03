У кого сегодня день рождения: актеры, артист балета и поэт

3 октября свой день рождения могли бы отпраздновать великий поэт и знаменитый советский актер. Рассказываем, кто из известных людей родились в этот день.

Сергей Есенин. Русский и советский писатель, поэт родился 21 сентября по юлианскому календарю (3 октября по григорианскому) в селе Константиново Рязанской губернии. За свою 30-летнюю жизнь он смог стать одной из крупнейших личностей Серебряного века, а также ярким представителем новокрестьянской поэзии и лирики. Умер в Ленинграде 28 декабря 1925 года.

Армен Джигарханян. Народный артист СССР родился 3 октября 1935 года в Ереване. Окончил Ереванский художественно-театральный институт. За свою карьеру исполнил более 300 ролей в кино и театре, в том числе в таких картинах как «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и других. Умер 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет.

Елена Коренева. Советская, американская и российская актриса родилась 3 октября 1953 года в Москве. Двукратный лауреат премии «Ника». За свою карьеру она снялась более чем в 100 проектах, в том числе в таких картинах как «Романс о влюбленных», «Покровские ворота», «Ася», «Сибириада», «Ленинград 46». Некоторое время жила в США замужем за американцем, но в 1993 году вернулась в Россию.

Валентина Рубцова. Российская артистка родилась 3 октября в 1977 в донецкой Макеевке. С юности участвовала в различных театральных постановках и спектаклях, а после переехала в Москву, где отучилась в ГИТИСе. С 2004 года стала появляться на телевидении, а с 2008 года стала сниматься в телесериале «Универ» — роль Тани Архиповой принесла Рубцовой всероссийскую известность.

Сергей Степин. Артист родился 3 октября 1965 года рождения в Туле. Карьера Степина начала развиваться в 00-е, когда он переехал в Москву и устроился в Театр Эстрады, а также начал сотрудничать с театрами Олега Табакова. Телезрителям актер наиболее знаком по сериалам «Марш Турецкого», «Водитель для Веры», «Кадетство», «Ранетки», «Мир! Дружба! Жвачка!» и другим.

Андрей Меркурьев. Российский артист балета родился 3 октября 1977 года в Сыктывкаре. Окончил Уфимское государственное хореографическое училище, после чего начал выступать в балете. С 2006 года является солистом балета Большого театра, а также главным балетмейстером Театра оперы и балета Республики Коми. Носит звание заслуженного артиста России.