Беспрецедентное тепло зафиксировали в российском городе

В четверг, 2 октября, во Владивостоке зафиксировали беспрецедентное тепло. Температура воздуха побила 108-летний рекорд, сообщает Примгидромет в своем Telegram-канале.

Столбики термометров в этот день показали 23,5 градуса Цельсия — на 1 градус больше, чем в 1917 году.

Синоптики отметили, что в начале октября в Приморском крае обычно наблюдаются погодные качели — тепло может быстро смениться похолоданием и первыми заморозками. Однако ближайшие дни, по прогнозам специалистов, будут по-летнему теплыми.

Ранее жителям Москвы предсказали долгие осенние дожди, которые начнутся с 6 октября. Температура при этом днем окажется выше климатической нормы, рассказала главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Средняя дневная температура в начале октября, согласно норме, составляет примерно 7 градусов Цельсия, уточнила метеоролог.