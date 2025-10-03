Россия обновила символ суверенитета на острове Врангеля

Русское географическое общество (РГО) совместно с Минобороны России восстановило исторический флаг на острове Врангеля, впервые поднятый там сто лет назад, в 1924 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© Русское географическое общество

В 1924 году команда канонерской лодки «Красный Октябрь» утвердила право Советского Союза на арктическую территорию, в дальнейшем ставшую заповедником и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Спустя сто лет РГО и Минобороны провели мемориальную экспедицию, объединившую исследование акватории заповедника, церемонию открытия обновленного памятного места и закладку капсулы времени.

Реконструкция включала бережное восстановление мемориального флагштока: сохранив исторический деревянный столб, специалисты изготовили точную реплику стального полотнища, обновили механизм крепления и памятную табличку у подножия флага. Одновременно была вскрыта капсула времени, заложенная в 1974 году, - ее содержимое заменили новым посланием. Авторы того письма завещали будущим поколениям с любовью относиться к природе острова и «умножать славные дела и традиции тех, кто поднял над островом Красный флаг».

Всероссийский конкурс РГО на текст нового «письма будущему» выиграла выпускница Московского государственного университета приборостроения и информатики Екатерина Мурашева, составившая прогноз развития Арктики. Капсулу дополнили электронным носителем с фрагментом фильма «Хозяин земли» уроженца Чукотки Алексея Вахрушева. Новое послание вскроют в 2075 году.

«Теперь наша очередь поделиться с потомками своим видением будущего Арктики, которая сегодня находится в зоне интересов многих государств. Объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, «родильный дом белого медведя», остров Врангеля - символ ответственного присутствия России в экологически уязвимых высоких широтах, которое начинается с научного изучения и мониторинга», - подчеркнул вице-президент РГО Артём Манукян.

В церемонии участвовали представители РГО, Тихоокеанского флота, МЧС, администрации Чукотки и заповедника «Остров Врангеля». На церемонии выступил правнук Бориса Давыдова, офицера, который в 1924 году водрузил флаг в сложных условиях. Также во время мемориальных мероприятий сотрудники Арктического аварийно-спасательного центра МЧС провели учебное десантирование с вертолета Ми-8.

Губернатор Чукотки Владимир Кузнецов назвал восстановление флага «символом преемственности поколений и подтверждением исторической правоты России». Он подчеркнул, что участие региона в проекте - это «особая ответственность и честь».

Остров Врангеля занимает уникальное положение в высоких широтах: он расположен между Чукотским и Восточно-Сибирским морями и разделен 180-м меридианом на две почти равные части. Заповедник находится на границе Западного и Восточного полушарий. В 1867 году остров был назван капитаном Томасом Лонгом в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века, одного из основателей РГО Фердинанда Врангеля.