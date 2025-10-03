В сети назвали самые переоцененные города мира

Пользователи портала Дубай.

«Это самое пресное, стерильное, бездушное, безмозглое, материалистическое, шовинистическое, поверхностное, дорогое, элитарное, безликое, бесхарактерное место на планете. Абсолютный культурный вакуум, лишенный какой-либо архитектурной или исторической красоты или значимости. Дубай — это не конец света, но оттуда можно его увидеть», — написал один из пользователей.

Еще одним популярным вариантом ответа оказался Лас-Вегас. По мнению посетителей портала, в нем царят слишком большой ажиотаж и суматоха. При этом раньше с этим можно было смириться, однако теперь город стал еще и чрезмерно дорогим.

Среди других упомянутых вариантов чаще других встречались американские города Лос-Анджелес и Майами, мексиканский Канкун, столица Египта Каир, а также ирландский Дублин и Париж.

«Даже как-то неловко это говорить, но не находите ли вы, что Париж — чрезмерно грязный и уж очень дорогой город?» — написал один из комментаторов, объясняя свой выбор.

Ранее другие пользователи Reddit перечислили города Европы, которые произвели на них наиболее отталкивающее впечатление. Среди наиболее популярных ответов нередко встречалась столица Бельгии — Брюссель.