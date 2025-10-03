Россиянин описал отношения с иностранками словами «все заканчивается ничем»

Российский путешественник Алексей Кутовой описал отношения с иностранками словами «все заканчивается ничем». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что за время путешествий встречался с француженками, голландкой и жительницей Коста-Рики. По его мнению, подобные связи помогают лучше изучить культуру других стран и расширить взгляд на мир.

Однако после завершения поездки сохранить подобные отношения практически невозможно. В отличие от россиянок, европейки не готовы преодолевать трудности.

«"Все ради любви" — здесь не работает. Свой комфорт и планы, она поставит во главе», — поделился тревел-блогер.

При этом путешественник отметил, что, несмотря на культурные и языковые различия, в современном мире все молодые люди могут понять друг друга, так как Интернет стирает границы. «Раньше я думал, что отношения с иностранкой — это что-то отличающееся от отношений с русской. Но через какое-то время все это воспринимается обычным делом», — заключил мужчина.

