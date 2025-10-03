В России предложили тратить маткапитал на автокресла и коляски

В России предложили использовать средства материнского капитала для покупки детские коляски, кроватки и детские автомобильные кресла. Такое обращение на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова сделал депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передает RT.

Он напомнил, что с момента учреждения маткапитала сфера применения данной меры соцподдержки расширялась. Однако на данный момент необходимые принадлежности для новорожденных, такие как коляски и автокресла, не входят в перечень. По мнению депутата, данная мера поможет сделать шаг к деторождению многим молодым семьям, которые планируют первого ребенка, но находятся в сложных финансовых обстоятельствах.

Ранее в Соцфонде раскрыли самые популярные способы потратить маткапитал. Чаще всего россияне использовали его для погашения ипотеки.

С 1 марта 2025 года маткапитал можно использовать для возведения или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) либо реконструкции дома блокированной застройки. Средства маткапитала также можно направить на частичную компенсацию этих затрат, в том числе для погашения кредита, взятого с этой целью.