На Moscow Startup Summit представили молодежные технологические стартапы

На международной конференции Moscow Startup Summit состоялся Демо-день молодежных стартапов. Свои решения инвесторам, экспертам и представителям крупных корпораций презентовали 20 команд из Беларуси, Китая и 13 городов России. Средний возраст участников составил 21 год.

Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что без технологических предпринимателей — людей, готовых рисковать, и тех, кто способен выступать квалифицированным заказчиком, использовать экономические инструменты, выводить на рынок новые продукты, сервисы, технологии и собирать сложные команды, — немыслимо технологическое лидерство.

«А технологическое лидерство — одна из задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, решение которой требует предельной концентрации интеллектуальных сил, потенциала институтов развития, университетов и бизнеса», — подчеркнул он.

Министр также поблагодарил Сбер и ряд других крупных компаний, университетов, коллективов, которые осознают значимость технологического предпринимательства.

«Мы верим, что каждый молодой человек — неважно, сколько ему лет, где он живет и какой у него старт — может запустить собственный технологический проект, когда у него есть доступ к возможностям, среде и поддержке», — отметил в свою очередь первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он добавил, что с 2021 года выпускники молодежных акселераторов Сбера создали свыше 4,7 тысячи действующих проектов.

Участники представили проекты в различных сферах. В частности, были презентованы внутриротовой сканер для диагностики стоматологических и онкологических заболеваний «НеоТомограф», сервис шеринга тележек CartON, умные контактные линзы с искусственным интеллектом Invisible Doctor и система орбитального сканирования WARD для помощи спутникам в уклонении от космического мусора.

Особенностью Демо-дня стала концепция, объединившая технологии и живое участие аудитории. Для каждого основателя с помощью GigaChat создали цифровой аватар — визуальный образ, показывающий путь его развития от идеи до выхода на сцену с готовым продуктом.