Центральный округ Росгвардии выразил соболезнования в связи с уходом Куприянова

Центральный округ Росгвардии в четверг, 2 октября, принес искренние соболезнования родными, близким и коллегам покойного главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова.

© Вечерняя Москва

Представители ведомства отметили, что Александр Иванович всегда с трепетом и вниманием относился к войскам правопорядка и неоднократно был отмечен почетными грамотами и ценными подарками от командования округа.

Они добавили, что Центральный округ Росгвардии с редакцией газеты связывают давние и теплые профессиональные отношения, которые при Куприянова только укрепились.

— На протяжении многих лет на полосах издания регулярно публикуются материалы о служебно-боевой деятельности столичных росгвардейцев, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

Александр Куприянов скончался 2 октября. Журналист руководил газетой с 2011 года. Он является лауреатом премии «Золотое перо России» в номинации «За верность профессии», лауреатом премии «Медиаменеджер России» и премии в номинации «Проза» Союза писателей России. «Вечерняя Москва» рассказала биографию Куприянова.