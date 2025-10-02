Российский блогер в слезах обратился к Кадырову

© Соцсети

Блогер из Татарстана Марат Клубника (настоящее имя — Марат Мифтахов) в слезах обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову из-за притеснения в Твери. Видеопослание россиянина опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

На представленных кадрах мужчина объясняет, что некий уроженец Чечни угрожал взять в его в плен. Он дал волю эмоциям, говоря о случившемся.

«Уважаемый Рамзан Ахматович, я бы хотел обратиться к вам за помощью. <...> У меня мама одна, я ее единственный кормилец. Я из Казани, занимался блогерством, клубнику продавал. За это стал известным блогером. Я очень прошу, помогите мне, пожалуйста», — отметил в ролике Мифтахов.

Другие подробности инцидента татарстанец в своем монологе не привел.

