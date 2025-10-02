«Поющие мосты» в Петербурге разведут в ночь с 3 на 4 октября в честь Есенина

В Санкт-Петербурге пройдет уникальное музыкальное шоу «Поющие мосты», приуроченное к юбилеям известных русских авторов: Сергею Есенину исполнится 130 лет, а Георгию Свиридову — 110 лет со дня рождения.

Главным событием мероприятия станет исполнение фрагментов знаменитых сочинений Свиридова на стихи Есенина. Откроется концерт гимном из балета Р. Глиэра «Медный всадник», а завершится вальсом из музыкальной иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель».

Запланировано выступление хоровых коллективов, известных музыкантов и артистов, таких как лауреат конкурса имени Чайковского Дмитрий Хворостовский. Звуковое сопровождение дополнит традиционная разводка петербургских мостов, создающая особую атмосферу в ночное время.

Шоу «Поющие мосты» ежегодно собирает огромное число зрителей, превращаясь в визитную карточку Северной столицы, сообщает «Петербургский дневник».

За восемь лет более 20 миллионов человек увидели, как Дворцовый мост «поет» произведения петербургских и ленинградских композиторов. В 2024 году шоу прошло 46 ночей, с более чем 500 минутами музыки от Чайковского до Петрова.

В ночь с 6 на 7 и с 7 на 8 июня в честь 226-летия автора и поэта Александра Пушкина в Санкт-Петербурге состоялось звуковое шоу «Поющие мосты».

В выходные, 5 и 6 июля, звуковое шоу «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге обрело особую тональность — композиции посвятили Дню семьи, любви и верности, отмечаемому в России 8 июля. Жители Северной столицы и гости города услышали особый плейлист, собранный специально к празднику.