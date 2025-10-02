Россиянам рассказали, какие данные опасно хранить в телефоне

Фотографии важных документов, пароли от соцсетей и сервисов, банковские уведомления и конфиденциальные снимки лучше хранить не в телефоне, а в защищенных облачных хранилищах, пишет пресс-служба УБК МВД России в Telegram-канале.

В киберполиции пояснили, что мошенники могут получить удаленный или даже физический (в случае хищения) доступ к гаджету, что позволит им свободно распоряжаться конфиденциальными данными.

По мнению экспертов ведомства, лучше всего хранить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав или банковских карт в защищённых облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией, из памяти телефона их следует удалить и чем скорее, тем лучше.

Пароли от соцсетей, почты, банковских сервисов оптимально хранить в менеджерах паролей или оффлайн, заметили в пресс-службе.

Фотографии интимного характера нужно удалить из памяти гаджета или перенести в закрытые облачные папки с паролем, констатировали в киберполиции.

«Кроме личной или деловой переписки в мессенджерах часто сохраняются номера карт, PIN-коды, адреса или ответы на секретные вопросы. Такой архив — первое, что будет изучать злоумышленники», — предупредили в ведомстве.

По мнению специалистов, хранить данные этого типа можно с помощью резервного копирования или в защищенном облаке.