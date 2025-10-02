Вдове из Сургута разрешили пользоваться спермой погибшего на СВО бойца

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга разрешил жительнице Сургута использовать для процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) замороженную сперму гражданского супруга, который погиб в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в пресс-службе инстанции.

Мужчина скончался в Луганской Народной Республике еще до завершения процесса оплодотворения, из-за чего женщине пришлось через суд добиваться права получить его биологический материал.

Сперма солдата хранятся в Клиническом институте репродуктивной медицины в Екатеринбурге. При этом ни само учреждение, ни родители мужчины не против ЭКО, передает «Коммерсантъ».

