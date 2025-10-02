Украинские военнослужащие минируют детские вещи при отходе из населенный пунктов. Об этом сообщает участник спецоперации с позывным Теркин изданию «В городе N».

Военная специализация бойца — саперное дело. Он отметил, что помимо игрушек Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют и другие бытовые предметы, например, книги.

Жители освобожденных деревень и сел радовались разминированию территории и благодарили за это российских солдат, указал Теркин.

Ранее стало известно, что украинский солдат Василий Рус заминировал российское село ради срыва эвакуации мирных жителей. Это произошло в период оккупации украинскими войсками приграничных территорий Курской области.