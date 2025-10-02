Журналист Смирнов выразил соболезнования в связи со смертью Куприянова

От лица информационно-издательского центра Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр», АНО «Медиа дом», коллективов изданий «Петербургский дневник» и «Вечерний Санкт-Петербург» генеральный директор Кирилл Смирнов выразил искренние соболезнования в связи с уходом главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Ивановича Куприянова.

© Вечерняя Москва

По словам Смирнова, Александр Иванович был ярким журналистом и выдающимся редактором, человеком высокой культуры и безупречной профессиональной чести. Он подчеркнул, что благодаря таланту, преданности делу и умению видеть главное имя Куприянова стало знаковым в российской журналистике, а «Вечерняя Москва» под его руководством оставалась актуальным и близким к людям изданием.

— Светлая и добрая память о нем будет жить в делах, которые он начинал, и в сердцах тех, кто продолжает его путь, — сказал Смирнов.

Он также отметил особое значение сотрудничества между «Вечерней Москвой» и «Петербургским дневником», которое было подписано при Куприянове и стало прочным мостом между двумя крупнейшими городскими изданиями страны. По словам Смирнова, это соглашение подтвердило высокий профессиональный уровень и открытость редакции к взаимодействию с коллегами.

Мэр Москвы Сергей Собянин также выразил искренние соболезнования в связи с кончиной главного редактора газеты «Вечерняя Москва». Глава города отметил, что под его руководством «Вечерка» обрела второе дыхание, запустила множество интересных проектов.

Александр Куприянов скончался 2 октября. Журналист возглавлял редакцию «Вечерней Москвы» с 2011 года. Он является лауреатом премии «Золотое перо России» в номинации «За верность профессии», лауреатом премии «Медиаменеджер России» и премии в номинации «Проза» Союза писателей России. «Вечерняя Москва» рассказала биографию Куприянова.