Уехавшая из России Хаматова высказалась о своем гражданстве
Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова высказалась о своем истинном гражданстве.
Отрывок из интервью артистки опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
Проживающая в Латвии актриса добавила, что не считает родным латышский язык, однако уже не сможет исполнить свои роли в театре на русском.
«Иногда я думаю: а могла бы я это сыграть по-русски? Наверное, нет», — сообщила она.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал возбудить уголовное дело против Хаматовой. Причиной стало интервью артистки, в котором она призналась в оказании финансовой помощи Украине. Отвечая на вопрос журналиста, Хаматова заявила, что поддерживает украинские фонды, не уточнив их названия.