Уехавшая из России Хаматова высказалась о своем гражданстве

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова высказалась о своем истинном гражданстве.

Отрывок из интервью артистки опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Как это ни пафосно прозвучит, мое истинное гражданство — закулисье и подмостки. Я окончательно поняла это в Риге», — заявила Хаматова.

Проживающая в Латвии актриса добавила, что не считает родным латышский язык, однако уже не сможет исполнить свои роли в театре на русском.

«Иногда я думаю: а могла бы я это сыграть по-русски? Наверное, нет», — сообщила она.

Хаматова пошутила, что стала выступать в публичных домах Парижа

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал возбудить уголовное дело против Хаматовой. Причиной стало интервью артистки, в котором она призналась в оказании финансовой помощи Украине. Отвечая на вопрос журналиста, Хаматова заявила, что поддерживает украинские фонды, не уточнив их названия.