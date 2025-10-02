Причина смерти главреда “Вечерней Москвы” появилась в СМИ

СМИ сообщили о причине смерти главного редактора "Вечерней Москвы" Александра Куприянова.

Заместитель главного редактора "Вечерней Москвы" Александр Шарнауд рассказал, что 74-летний Александр Куприянов, который возглавлял издание с 2011 года, умер от инфаркта.

Шарнауд добавил РИА "Новости", что пока не принято решение о дате прощания и похорон Куприянова, а вся информация будет размещена на сайте "Вечерней Москвы".

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Александр Куприянов скончался на 75-м году жизни.