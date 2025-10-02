Спасатель раскрыл возможную судьбу предсмертной записки альпинистки Наговициной

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев раскрыл возможную судьбу предсмертной записки российской альпинистки Натальи Наговициной, не выжившей на пике Победы в Киргизии. Своим мнением он поделился с aif.ru.

По словам собеседника издания, если россиянка осталась в палатке, горные ветра могли унести записку из нее.

«Если она убрала ее куда-то глубже, в одежду, то, может, она сохранится к моменту возможной эвакуации», — предположил Киселев.

Спасатель также отметил, что многие застрявшие в горах альпинисты оставляют последние послания, если понимают, что их уже никто не спасет.

Российская альпинистка Наговицина погибла на пике Победы

Ранее друг Наговициной Руслан Колунин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале заявил, что женщина могла оставить предсмертную записку или снять прощальное видео. Он добавил, что узнать об этом можно будет только через год, когда кто-то доберется до палатки.