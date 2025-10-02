Согласно информации, предоставленной адвокатом Ивана Попова агентству РИА Новости, бывший генерал начал отбывать тюремное заключение в исправительном учреждении, расположенном в Коломне.

Защитник передал слова Попова о благодарности за оказанную поддержку и его пожелания о "незамедлительной победе над противником и реализации всех целей, установленных Верховным главнокомандующим".

Весной текущего года судебный орган вынес решение о назначении Попову наказания в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он был лишен звания "генерал-майор" и обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Стало известно, на каком производстве в ИК-6 могут задействовать генерала Попова

Следствие установило, что в 2023 году Попов был замешан в хищении более 1,7 тысячи тонн металлопроката общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей, предназначенного для использования на передовой линии фронта.