Минпросвещения планирует продлить эксперимент по сдаче двух ОГЭ

Минпросвещения выйдет с предложением о продлении до 2029 года эксперимента по сдаче двух ОГЭ для поступления в колледжи.

Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В России 2 октября отмечается День среднего профобразования, а эксперимент как раз направлен на расширение возможностей поступления в колледжи.

"Мы обсудили итоги эксперимента, в котором участвовали три региона: Москва, Петербург, Липецкая область. И мы видим его эффективность, - цитирует министра РИА Новости. - Приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников".

Напомним, выпускники 9-х классов в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области в прошлом учебном году впервые сдавали не четыре ОГЭ - два обязательных и два по выбору, а только обязательные русский язык и математику.

Эксперимент предполагает упрощенную процедуру поступления в колледжи - только с учетом этих двух экзаменов.