Какой сегодня праздник: что отмечают в России и мире

2 октября в России отмечают два национальных праздника, а также ряд международных праздничных дат. Рассказываем, какие торжественные дни проходят и кто празднует свой день рождения.

Какие праздники отмечают в России?

2 октября в России празднуются сразу два общенациональных праздника:

День метростроителя. Он появился в 2023 году в знак уважения к специалистам, которые строят подземные пути в России. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1931 году в СССР приняли решение о начале строительства московского метрополитена.

День среднего профессионального образования в России. Дата приурочена к выходу указа правительства СССР о создании системы трудовых резервов страны — 2 октября 1940 года. Праздник отмечают педагоги и студенты колледжей, ПТУ и техникумов.

Вместе с тем в России и в мире отмечают еще ряд праздников:

Международный день ненасилия. Дата учреждена Генассамблеей ООН и приурочена ко дню рождения Махматы Ганди. Индийский политик выступал за отстаивание независимости страны от Великобритании, основываясь на ненасильственном протесте, призывая людей к терпимости и пониманию.

Всемирный день без алкоголя. Отмечается с 2008 года, а инициатором его основания стала Индия, которая выступила с соответствующей идеей на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве. Дата также связана с днем рождения Ганди — он возглавлял индийское движение за трезвость.

Международный день социального педагога. Праздник начали отмечать в 2009 году, после решения XVII Международной конференции социальных педагогов в Копенгагене. В мероприятии принимали участие 44 страны, в том числе представители профессии из России.

Международный день уролога. В России он осуществует с 1996 года. В эту дату свой профессиональный праздник отмечают медицинские и научные работники, чья работа связана с урологией.

Праздники в других странах

Индия — Ганди Джаянти или день рождения Махматы Ганди. В стране этот день является национальным праздником. Руководители Индии, религиозные лидеры и жители Дели собираются на могиле деятеля на берегу Джамны, в Раджгхате — там захоронена часть его праха.

Италия — День бабушек и дедушек. Праздник существует с 2005 года и был учрежден решением парламента страны. Дата приурочена к католическому празднику Святых Ангелов-Хранителей.

Индонезия — День батика. С 2009 года это искусство раскрашивания ткани вошло в список шедевров устного и нематериального мирового культурного наследия ЮНЕСКО и отмечается на родине техники как праздник.

Религиозные праздники

День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Они жили в конце III века, во времена римского императора Проба. Они погибли, когда пытались убедить язычников в необходимости встать на путь спасения.

День памяти благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина. Феодор прославился своими воинскими подвигами, а после использовал свое влияние в Орде для продвижения идей православия и русской церкви.