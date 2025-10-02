Главред «Вечерней Москвы» Куприянов умер от обширного инфаркта

Первый заместитель главного редактора «Вечерней Москвы» Александр Шарнауд заявил, что главред издания Александр Куприянов умер от обширного инфаркта.

«Обширный инфаркт. Он скоропостижно скончался утром», — заявил он в беседе с ТАСС.

По его словам, у Куприянова были пожелания по церемонии прощания. О времени и месте, где она состоится, будет сообщено позже.

Ранее стало известно, что 2 октября скончался главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов.