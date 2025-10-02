Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва»

В четверг, 2 октября, на 75-м году жизни скончался журналист, заслуженный работник культуры РФ, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Он занимал этот пост с 2011 года.

© Вечерняя Москва

Куприянов был удостоен Ордена Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. Также ему присвоили Орден «Знака Почета». За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную его признали заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Ему присвоили медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

Президент России Владимир Путин вручил Александру Куприянову почетную грамоту — за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. Является лауреатом премии «Золотое перо России» в номинации «За верность профессии», лауреатом премии «Медиа-менеджер России» и премии в номинации «Проза» Союза писателей России.

Умер журналист Виталий Коротич

Это невосполнимая утрата для коллектива «Вечерней Москвы». Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича.