Назван самый удачный месяц для ухода в отпуск

Если сотрудник собирается в отпуск до конца этого года, октябрь - самый выгодный для этого месяц. Об этом сообщила РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права hh.ru Ольга Владимирова.

"С точки зрения отпускной рентабельности в четвертом квартале 2025 года октябрь является самым удачным для отдыха",- заявила она. Юрист пояснила, что в октябре 23 рабочих дня, что позволяет минимизировать финансовые потери при уходе в отпуск. "Выгодными периодами для отдыха являются те месяцы, в которых по производственному календарю больше всего рабочих дней", - подытожила эксперт. До этого стало известно, что на россиян надвигается шестидневная рабочая неделя. С 27 октября по 1 ноября граждане будут работать шесть дней в течение недели перед Днем народного единства, 4 ноября.