Россиянин раскритиковал любителей двух популярных городов Таиланда

Российский путешественник Алексей Кутовой раскритиковал любителей двух городов Таиланда — Паттайи и Пхукета. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что жил в азиатской стране месяцами, но никогда не бывал на популярных у туристов курортах. Поэтому он не согласен с путешественниками, которые судят обо всем государстве только после посещениях этих городов. «Это не Таиланд. Конечно, это ее часть, но невозможно по туристическому месту понять тайцев, понять дух страны», — написал блогер.

Кутовой рассказал, что для него «настоящий Тай» — это северная часть государства: Бангкок или Чиангмай. По его мнению, там живут совершенно «другие», самые дружелюбные и приветливые люди.

Однако приезжие видят только тех таиландцев, которые работают на юге. А «белый человек» для них — лишь источник дохода. «У меня все самые интересные приключения происходили именно там, где почти нет туристов», — пришел к выводу мужчина.

Ранее этот тревел-блогер описал поездку на Кавказ фразой «там все не так, как я думал». Автор публикации впервые отправился на курорт Архыз в Карачаево-Черкесии и убедился, что люди там простые и общительные.