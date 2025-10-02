В Британии женщину уволили за тайную работу по 17 часов в сутки

В Великобритании уборщица 16 лет тайно совмещала работу в парламенте и Deutsche Bank. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина с 2008 по 2024 год трудилась пять дней в неделю с 8:00 до 17:00 в Deutsche Bank, а с 22:00 до 6:00 — в здании парламента Великобритании. Издание отмечает, что с 2004 года она работала в клининговой компании Churchill Contract Services, которая обслуживала кредитную организацию, а в 2008-м — через другую организацию начала работать в парламенте.

В мае 2004 года, когда Churchill Contract Services заключила контракт с парламентом, выяснилось, что женщина совмещает две работы. Когда это вскрылось, работодатели ее уволили. Она пыталась оспорить данное решение через суд, утверждая, что достаточно отдыхает в свои выходные.

Все иски уборщицы были отклонены, а увольнение признано законным.

