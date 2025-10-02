В Хабаровском крае сотрудники Госавтоинспекции спасли брошенных на трассе котят

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края сотрудники Госавтоинспекции спасли несколько котят, которых неизвестные бросили погибать на трассе.

Инспекторы Максим Лукьянов и Роман Новиков обратили внимание, что на обочине пищат полосатые малыши. Полицейские не дали им погибнуть, накормили и отвезли на машине в городскую службу защиты животных. Теперь котятам ищут заботливых хозяев.

Как сообщили в МВД Медиа, этот случай - пример того, что полицейские обязательно должны обладать такими качествами, как ответственность и доброта.