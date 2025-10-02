На границе России с Казахстаном стоят тысячи фур с грузами из Китая

На российско-казахской границе образовались огромные очереди с грузами из КНР. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". Ситуация на границе стала ухудшаться с середины сентября.

По мнению перевозчиков, причиной этого стало стало более скрупулезное соблюдение властями Казахстана антироссийских санкций Запада. В настоящее время ими введен почти 100% таможенный досмотр фур с грузами двойного назначения, с подозрительными, подпадающими под санкции товарами. Грузам же, однозначно не подпадающим под санкции, для прохождения прохождения границы требуется три-пять дней. Кроме того, жесткий контроль серого импорта введен и российской стороной.

Грузовики проверяются от момента пересечения границы до выгрузки на рынках Москвы. Так, самарская таможня проводит крупномасштабные досмотры товаров, уже прошедших таможенную очистку в Казахстане.

Ситуацию с фурами также усугубили официальные праздники в Китае - День образования КНР и Праздник середины осени, во время которых закрываются все пункты пропуска на границе с Казахстаном. 23 сентября сообщалось, что на границе с Казахстаном застряли 7 тысяч фур, которые везли в Россию вещи и настольные игры.