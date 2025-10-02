В Союзе пациентов оценили поправки, внесенные на рассмотрение в Госдуму

Поправки к закону об обязательном медицинском страховании (ОМС) были внесены в Госдуму в последних числах сентября вместе с проектом бюджета Федерального фонда ОМС на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. В соответствии с поправками, с 2026 года правительства регионов РФ получат право передавать функции медицинских страховщиков территориальным фондам ОМС.

Однако у такого решения есть обратная сторона.

На стороне пациента

В существующей сегодня системе страховые компании помогают решать все вопросы по ОМС с медорганизациями на стороне пациента и проверяют качество лечения. Представьте: вы не можете попасть к специалисту, сделать УЗИ или МРТ, вам назначили неоднозначную терапию. Куда идти? Правильно — в страховую компанию. Сейчас именно страховщики разбираются с такими проблемами: могут повлиять на больницу или поликлинику, оштрафовать ее за некачественную помощь и даже пойти с вами в суд", – рассказали "Газете.Ru" во Всероссийском союзе пациентов. Страховая компания — это адвокат, который выступает на стороне гражданина в отношениях с медучреждениями. Она заинтересована в том, чтобы пациент получил нормальное лечение. Что изменится Согласно поправкам к закону об обязательном медицинском страховании, губернаторы смогут передать функции страховых территориальным фондам ОМС.

Проблема в том, что эти фонды — часть той же системы здравоохранения, что и больницы. Получается, они будут одновременно давать деньги клиникам и проверять их работу.

Врачи перестанут опасаться внешних проверок — снизится мотивация к соблюдению протоколов лечения.

"Когда у больницы и контролера один хозяин, объективности не жди", - пояснил "Газете.Ru" Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. К тому же, по его словам, у фондов физически не хватит ресурсов на все функции защиты интересов застрахованных, которые сегодня выполняют страховые компании. Законопроект не предусматривает дополнительное финансирование. А значит, скорее всего, контроль качества "просто провиснет".

Чем это грозит

Без независимого контроля со стороны страховых компаний больницы начнут экономить, опасаются во Всероссийском союзе пациентов. Не на бумаге, а на реальных людях, которые обращаются за медицинской помощью.

"Могут отказать в нужном обследовании, сократить время приема или отложить процедуры, госпитализацию", - отмечают во Всероссийском союзе пациентов.

"Система быстро превратится в закрытую корпорацию, где пациенты на втором месте после отчетов и планов", - предупреждает Юрий Жулев. Проще говоря: если что-то пойдет не так, жаловаться будет некому. Эти поправки оставят граждан один на один с медицинской бюрократией.

Как лучше?

В министерстве здравоохранения уверяют, что изменения дадут регионам гибкость и не ущемят права пациентов. Но эксперты оценивают поправки иначе. По их мнению, убрать независимый контроль — значит разрушить главный принцип ОМС, которое по закону является гарантией получения качественной и бесплатной медицинской помощи для всех граждан РФ. В настоящий момент законопроект находится на рассмотрении.