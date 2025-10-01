Симоньян анонсировала выход последнего фильма Кеосаяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян анонсировала выход последнего фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» на платформах IVI и Okko. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Семь дней Петра Семеныча» — последний фильм, снятый мужем Симоньян Тиграном Кеосаяном. Режиссер ушел из жизни 26 сентября.

«Завтра фильм Тиграна "Семь дней Петра Семеныча" выйдет на платформах "Иви" и Okko. Если не видели в кино — посмотрите, пожалуйста», — написала она.

Главную роль в фильме исполнил Федор Добронравов, а сценарий был написан по мотивам рассказа Симоньян. В апреле 2025 года фильм показали на 47-м Московском международном кинофестивале.

Напомним, что в январе Кеосаян впал в кому. 26 сентября Симоньян сообщила о смерти мужа.