В школах РФ в октябре вместо звонков будут играть песни об учителях

В российских школах в октябре вместо стандартных звонков будут играть песни об учителях. Об этом сообщило Минпросвещения РФ.

В ведомстве отметили, что изменения проводятся в рамках нового блока Всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков». Среди песен, которые школьники будут слушать в октябре, войдут «Учитель» (слова и музыка Дениса Майданова), «Музыка дождя» и «Первый учитель» (слова и музыка Анна Петряшева), «Мы команда» (слова Ольги Сердцевой, музыка Екатерины Роговой), «Песня про профессии» (слова Станислава Минакова, музыка Григория Гладкова), «Улыбайся» (слова Станислава Минакова, музыка Ильи Шацкого), «Честное слово» (слова и музыка Наталия Осошник).

«Композиции помогут сделать атмосферу в школе теплее: знакомые мелодии создают общий эмоциональный фон, поддерживают внимание и настраивают на следующую часть учебного дня», — говорится в тексте.

Напомним, что проект «Мелодии вместо звонков» заработал в ноябре 2024 года.