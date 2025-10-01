В Крыму уменьшили количество продаваемого в одни руки бензина

Власти Крыма в среду, 1 октября, понизили лимит на продажу бензина в одни руки до 20 литров, рассказал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Накануне Аксенов заметил, что с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым обсудил вопрос обеспечения регионов автомобильным топливом.

«Принято решение об ограничении объема продажи топлива — не более 20 литров в одни руки. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере», — разъяснил глава республики.

Все топливо, которое поступило на полуостров в пятницу, 26 сентября, было раскуплено к воскресенью, уточнил Аксенов.

По его словам, 3 октября будет названа дата, когда топливо начнет стабильно поступать в регион.

Ранее сообщалось, что 29 сентября в Крыму было введено ограничение на объем продажи топлива — не более 30 л «в одни руки».

Кроме того, власти и игроки рынка договорились зафиксировать стоимость топлива в течение следующих 30 дней. В рамках соглашения предусмотрено, что дизельное топливо будет продаваться не выше 75 руб. за литр, АИ-92 — не выше 70 руб.; АИ-95 — не выше 76 руб. за литр.