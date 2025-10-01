Глава МАГАТЭ отметил нестабильность ситуации на ЗАЭС

На Запорожской АЭС сложилась нестабильная ситуация с точки зрения ядерной безопасности. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

© Global look

«Хотя сейчас станция справляется благодаря своим аварийным дизель-генераторам — последней линии обороны — и пока они работают, непосредственной опасности нет, ситуация явно нестабильна с точки зрения ядерной безопасности», — сказал он.

Гросси подчеркнул, что ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии.

Глава МАГАТЭ находится в постоянном контакте с обеими сторонами, чтобы обеспечить скорейшее повторное подключение ЗАЭС к электросети.

1 октября директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила, что нынешний блэкаут на Запорожской атомной электростанции стал самым продолжительным за три года. Она восьмые сутки запитана от дизель-генераторов. На резервное энергоснабжение объект перевели 23 сентября из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).