Россиян предупредили о новой схеме мошенников с паспортом

Аферисты разработали и активно применяют схему с использованием голосового подтверждения паспортных данных, передает пресс-служба УБК МВД России в Telegram-канале.

В киберполиции заметили, что в актуальных мошеннических схемах первая «атака» почти всегда является ложной и служит исключительно для достижения психологического эффекта.

Аферисты создают вымышленную, но правдоподобную угрозу («ваш аккаунт взломали», «оформлена доверенность») с тем, чтобы выбить потенциальную жертву из равновесия, уточнили в ведомстве.

«Новый способ заставить паниковать — убедить гражданина «подтвердить номер паспорта голосом». Именно с такой просьбой позвонили пенсионеру из Москвы якобы из ЕМИАС», — пояснили в пресс-службе.

По данным правоохранителей, на следующий день с горожанином снова связались от имени «Госуслуг», предупредили о «взломе аккаунта» с помощью «голосовой верификации» и компрометации документов.

Затем жулики написали москвичу в мессенджерах от лица «военной прокуратуры», рассказали о якобы совершенном «несанкционированном переводе крупной суммы», убедили гражданина предпринять ряд срочных действий для «спасения» денег и имущества.

Такой процедуры как «подтверждение номера паспорта голосом» не существует, а использовать такую запись для получения доступа к каким-либо значимым ресурсам невозможно, подчеркнули в киберполиции.

Ранее в УБК МВД России призвали россиян обращать внимание на канал связи, имя отправителя и номера «поддержки» в сообщениях, которые требуют срочно связаться по определенному номеру.

В том случае, если сообщение приходит от абстрактной финансовой организации, без указания названия, — это 100% мошенничество, резюмировали в пресс-службе.