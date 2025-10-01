Случаи заболевания опасным вирусом Коксаки выявили в детсадах России

Случаи заболевания опасным вирусом Коксаки выявили в детских садах Уфы, Орла, Владимира, Тюмени, Новосибирска, Архангельской области и Красноярского края. Об этом в среду, 1 октября, сообщил Telegram-канал Baza.

По словам родителей заразившихся детей, основные симптомы болезни — повышенная температура тела, боль в горле, высыпания на руках и ногах, а также слизистой рта. Обычно этот вирус особенно быстро распространяется осенью и весной. Патоген может распространяться через грязные руки, немытую еду и зараженную воду, следует из публикации.

Эксперты Роспотребнадзора сообщили, что примерно в половине случаев заболевания вирусом Коксаки болезнь проходит без симптомов, у другой половины пациентов наблюдаются повышение температуры, головные и мышечные боли, болезненные ощущения в горле и животе.

Представители ведомства ранее уточнил, что ситуация в России с вирусом Коксаки полностью контролируется. По данным ведомства, специалисты еще ни разу не фиксировали у приезжих подобное заболевание.

Эпидемиолог и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко рекомендовал согражданам отказаться от поездок в Турцию из-за риска заразиться вирусом Коксаки. Он отметил, что инфекция передается через воду, пищу и грязные руки.