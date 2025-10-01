Назвавшая убожеством мемориал павшим бойцам СВО россиянка избежала наказания

В Ленинградской области женщина, назвавшая убожеством мемориал павшим бойцам специальной военной операции (СВО) в Сосновом Бору, избежала наказания. Об этом стало известно 47news.

© Lenta.ru

По данным российского издания, ОМВД по Сосновому Бору не поддержало требование местной администрации привлечь гражданку к ответственности за осквернение памяти погибших солдат и разглашение государственной тайны. В полиции пояснили, что в действиях женщины нет состава преступления и оснований для возбуждения уголовного дела. Администрации рекомендовали пойти в суд.

Женщина являлась гражданской супругой одного из не вернувшихся со спецоперации. В прошлом она обратилась к властям с просьбой облагородить кладбище «Воронка-2» у реки Воронки. Россиянка настаивала, что там неудобно посещать могилы. Также женщину возмутил вид стендов с фотографиями погибших, а в Telegram-канале губернатора Ленобласти Александра Дрозденко она высказалась о числе павших воинов.

После заместитель главы местной администрации Андрей Рахматов подал заявление в полицию с требованием привлечь женщину к ответственности за ее высказывания.

