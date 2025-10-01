Освобожденной в Мьянме россиянке помогут с возращением в РФ

Освобожденная в Мьянме россиянка получит помощь с возвращением на родину от дипломатов. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

© Пресс-офис ВЭФ

Он отметил, что освободить гражданку РФ удалось при непосредственной помощи российских дипломатов и МИД страны.

«В настоящее время наша соотечественница уже освобождена, но находится пока еще на территории Мьянмы. В ближайшее время дипломаты должны будут помочь ей с выездом из страны и возвращением на родину», — добавил Мельников.

На данный момент оформляются документы для экстрадиции россиянки с территории Мьянмы.

Ранее сообщалось, что неизвестные вывезли гражданку РФ обманным путем в Мьянму с территории Таиланда с целью принудительной работы в мошеннических кол-центрах. При этом первоначально ей обещали работу моделью в Таиланде, соответствующее предложение она получила в одном из неизвестных Telegram-каналов. В результате же россиянку привезли в город Мьявади, который находится у границы с Таиландом, где она перестала выходить на связь.